Business news: Tvel, accordo con spagnole Enusa, Ensa e Idom per smantellamento scorie nucleari

- La società russa Tvel, una controllata della società nucleare statale Rosatom attiva nel settore dei combustibili nucleari, e le società spagnole Enusa, Ensa e Idom hanno firmato un memorandum per collaborare allo smantellamento di impianti nucleari e allo sviluppo di tecnologie per lo smaltimento di scorie radioattive. È quanto riferisce una nota di Tvel. Il memorandum comprende anche l’impegno a rafforzare la cooperazione in numerosi progetti imminenti, con particolare attenzione al rafforzamento dei partenariati nei comparti ingegneria e consulenza. Le opere di smantellamento fanno parte degli sforzi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ha dichiarato il direttore dello sviluppo globale di Tvel Dmitrij Bazhenov. L'anno scorso Rosatom ha affidato a Tvel la responsabilità di sovrintendere alla disattivazione degli impianti nucleari e alla gestione dei rifiuti radioattivi. Tvel fornisce carburante per circa un sesto dei reattori nucleari del mondo. (Rum)