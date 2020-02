Business news: Polonia, in calo il prezzo dei carburanti

- In calo i prezzi dei carburanti in Polonia, ribassi conseguenti al forte calo dei prezzi del petrolio legato alla diffusione del coronavirus ma anche agli sconti delle raffinerie. Il diesel costa alle stazioni di servizio mediamente 6 centesimi di zloty in meno al litro (poco più di un centesimo di euro) rispetto al periodo precedente e ben 16 centesimi di zloty in meno (4 centesimi di euro) rispetto a metà gennaio. Gli analisti hanno sottolineato che oltre al diesel, anche la benzina e il gas per auto sono diventati più economici. (Vap)