Business news: Ucraina, governo effettuerà audit nel Fondo pensioni statale nel corso del 2020

- Il governo ucraino effettuerà nel corso del 2020 un audit internazionale nel Fondo pensioni statale. Lo ha dichiarato il premier Oleksiy Honcharuk, ripreso dall’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. “Il Fondo pensioni sta attualmente programmando un’indagine interna da assegnare a un’azienda di audit internazionali, per capire quali sono i problemi con i costi di gestione. Osserveremo con grande attenzione l’amministrazione delle risorse, per capire se c’è la possibilità di abbattere i costi amministrativi”, ha spiegato il primo ministro ucraino. In merito alla riforma del sistema delle pensioni nazionali, Honcharuk ha ricordato come tale dinamica richiederà diversi anni, e come al momento sia seguito da un gruppo di lavoro costituito appositamente. (Res)