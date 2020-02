Business news: Russia, impianti produzione zucchero interrompono attività per scarso profitto

- Nella stagione che va da agosto 2020 a luglio 2021, gli impianti di produzione di zucchero in Russiacon una capacità totale superiore alle 150 mila tonnellate interromperanno le attività. È quanto riferito da Andrej Bodin, presidente del consiglio di amministrazione dell'associazione di categoria Sojuzrossahara. Nello specifico si tratta della fabbrica di zucchero Meleuzovskij in Bashkiria (parte del gruppo Prodimex), dell'impianto Nurlat in Tatarstan (parte del gruppo locale Agro-invest) e del sito di Tovarkovo (di proprietà della Russian Agricultural Bank) nella regione di Tula. La ragione della chiusura delle imprese risiede nel prezzo medio che non consente di mantenere il necessario grado di redditività. Nella stagione 2016-2017, la Russia ha aumentato la produzione a tal punto che ha iniziato a superare i consumi ed è stato necessario vendere zucchero in eccesso all'estero. Tuttavia, l'accumulo di scorte ha coinciso con un calo dei prezzi mondiali che ha frenato le esportazioni. Le scorte accumulate nel paese hanno portato a un ulteriore crollo dei prezzi sul mercato interno. I prezzi sono scesi a un livello storicamente basso di 20 rubli per un chilogrammo (rispetto ai 35 rubli del 2016). La redditività della produzione di zucchero è scesa al 3,3 per cento negli ultimi tre anni, in controtendenza con gli indicatori del settore agroindustriale. (Rum)