Business news: Albania, gara internazionale per parco fotovoltaico da 140 megawat

- Sono circa 20 le società straniere interessate a partecipare alla gara internazionale indetta dalle autorità albanesi per la costruzione del più grande parco fotovoltaico del paese, a Karavasta, circa 80 chilometri a sud di Tirana nella zona fra Fier e Divjaka, su una superficie di 198 ettari. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture albanese Belinda Balluku. "C'è uno straordinario interesse da parte di grandi gruppi europei ma anche dal resto del mondo", ha dichiarato Balluku. La capacità di produzione dell'impianto sarà di 140 megawat, di cui la società che vincerà la gara potrà vendere al libero mercato 70 megawat, mentre il resto degli altri 70 megawat dovrà essere venduto all'operatore di distribuzione di energia elettrica in Albania, Osshe, per un periodo di 15 anni. Il prezzo massimo previsto tra le condizioni di gara è di 55 euro per megawat/ora. L'offerta più bassa per il prezzo di vendita all'Osshe dovrebbe incidere sulla proclamazione del vincitore della gara. (Alt)