Usa: Trump pensa a tagli alle tasse per contenere danni coronavirus a economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari dell'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, stanno discutendo su quali misure prendere per aiutare l’economia statunitense, che potrebbe venire colpita duramente dall’epidemia di coronavirus. La Casa Bianca starebbe pensando, come scrive il “Washington Post” citando fonti anonime, a delle misure fiscali per contenere i danni, dopo che Wall Street ha chiuso la peggior settimana dalla crisi del 2008. Tra le opzioni prese in considerazione ci sono l’approvazione di un pacchetto mirato di riduzioni fiscali. I funzionari hanno anche discusso se la Casa Bianca debba spingere la Federal Reserve a tagliare i tassi di interesse sul costo del denaro, nonostante la banca centrale Usa abbia detto che interverrà, se necessario. La Casa Bianca per ora non ha preso alcuna decisione su queste opzioni e i funzionari hanno sottolineato che le conversazioni sono ancora preliminari. L'ufficio del vicepresidente Usa, Mike Pence, è coinvolto in prima linea nella discussione e potrebbe coordinare la risposta.(Nys)