Coronavirus: caso positivo a Fiumicino, Zingaretti, attivate procedure prevista da ordinanza

- Dopo la coppia cinese ormai guarita e in degenza ordinaria allo Spallanzani di Roma, nel Lazio si registra un nuovo caso di positività al covid-19. Una donna di Fiumicino, da poco tornata dalle zone rosse del focolaio del bergamasco, è stata infatti trovata positiva al coronavirus. "L’esito dei test effettuati in data odierna dall’Istituto Spallanzani conferma un caso di positività al Covid-19", rende noto l'Inmi. "I test sono stati inviati all’Istituto superiore di sanità (Iss) per la convalida. Il nucleo famigliare del caso positivo è stato portato allo Spallanzani in sorveglianza attiva". "Abbiamo attivato tutte le procedure previste dai protocolli scientifici. - ha dichiarato il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti - Abbiamo fatto una indagine epidemiologica e posti sotto sorveglianza i contatti stretti. Il paziente è ora ricoverato presso lo Spallanzani, un'eccellenza della nostra Regione, che ha già ottenuto risultati importanti. Siamo in continuo contatto con il sindaco Montino". (Rer)