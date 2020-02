Business news: Russia, sussidiaria banca Vtb entra nel pacchetto di RussNeft

- Business Finance, una controllata della banca russa Vtb, ha acquisito una partecipazione dell'8,48 per cento di RussNeft, una compagnia petrolifera. Lo ha riferito la compagnia petrolifera per il quarto trimestre del 2019. Allo stesso tempo, la quota di azioni privilegiate senza diritto di voto di RussNeft in mano a Trust Bank è diminuita dal 24,99 (nel terzo trimestre), attestandosi al 16,52 per cento. La quota delle azioni ordinarie RussNeft detenute da Trust nella relazione per il quarto trimestre è rimasta invariata: 3,61 per cento. (Rum)