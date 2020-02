Business news: ministro ucraino Orzhel, prezzo gas scenderà in estate a 80 dollari per mille metri cubi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del gas naturale in Ucraina scenderà a 80 dollari per mille metri cubi in estate. Lo ha affermato il ministro dell’Energia ucraino, Oleksiy Orzhel, rilevando come questa dinamica potrebbe avere effetti negativi sulla produzione di gas nel paese. “Questa estate, ci aspettiamo un prezzo di 80 dollari per il gas, e questo vuol dire che sarà molto difficile prendere decisioni per investire nella produzione. Molti dicono che in questo periodo di calo dei prezzi sia necessario investire, ma al contempo molte compagnie hanno congelato gli investimenti”, ha detto Orzhel. (Res)