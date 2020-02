Business news: Georgia, governo a lavoro per creare un "contesto imprenditoriale speciale"

- Il governo georgiano sta lavorando per creare un “contesto imprenditoriale speciale” nel paese. lo ha detto il primo ministro georgiano Giorgi Gakharia nel suo intervento a una conferenza su temi economici. “Innanzitutto, il governo della Georgia è impegnato a creare un ambiente imprenditoriale speciale nel paese, un clima per garantire che giungano investimenti diretti esteri (Ide) in tutte le aree, in particolare nel campo dei servizi. Sappiamo tutti che ci vorranno molti anni. Questi servizi richiedono un alto livello di competenza, un'economia orientata ai servizi è il futuro del nostro paese”, ha detto Gakharia. Per questo motivo, ha aggiunto il capo del governo, “conferenze come questa sono così importanti per tutti noi, per gli affari, per la comunità di esperti, per il governo, al fine di individuare esattamente il ruolo del paese sia nel contesto globale che regionale. Secondo Gakharia, l'aspirazione della Georgia è l'integrazione euro-atlantica e la creazione di un mercato competitivo. "Oggi la Georgia è un paese di transito, la cui principale aspirazione è l'integrazione euro-atlantica nel contesto politico e un mercato aperto e competitivo a livello economico", ha affermato il premier. (Res)