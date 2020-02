Business news: Ucraina, produzione industriale in calo del 5,1 per cento a gennaio su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Ucraina è scesa del 5,1 per cento a gennaio 2020 su base annua. Lo rende noto il Servizio statistico nazionale, ripreso dall’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. Con una correzione del dato basata sui giorni effettivi di lavoro, la produzione industriale in Ucraina avrebbe registrato a gennaio un calo del 4,7 per cento su base annua. Il decremento rispetto al dicembre 2019 sarebbe stato invece dell’8,4 per cento. (Res)