Business news: Romania, disavanzo pubblico al 6,1 per cento del Pil entro il 2021

- La nuova legge sulle pensioni è il principale fattore della rapida crescita prevista del disavanzo pubblico, che dovrebbe attestarsi al 6,1 per cento del Pil nel 2021, e degli alti rischi per la sostenibilità del bilancio. È quanto si legge nel rapporto paese dalla Commissione europea sulla Romania. "Inoltre, i rating della Romania sono al limite inferiore della categoria ‘investment grade’, con un rating Bbb- o equivalente del debito sovrano delle tre principali agenzie di valutazione finanziaria, i rating sono più sensibili alla futura direttrice della politica fiscale", avverte la Commissione. Tuttavia, la mancata adozione di misure fiscali correttive, che compensino o modifichino i significativi aumenti programmati delle pensioni, rappresenta un grave rischio negativo per i rating della Romania. "Il 10 dicembre 2019, la Standard&Poors ha peggiorato la prospettiva del rating della Romania da stabile a negativo per esattamente questi motivi", sottolinea l'esecutivo comunitario. "Il debito pubblico della Romania aumenterebbe in modo significativo e il divario nella sostenibilità di bilancio a medio termine aumenterebbe, portando a rischi elevati per la sostenibilità del debito a medio termine. Entro il 2030, il debito potrebbe superare il 90 per cento del Pil. L'elevato deficit fiscale e l'aumento dei costi dovuti all'invecchiamento della popolazione comportano rischi elevati per la sostenibilità di bilancio a lungo termine", avverte la Commissione Ue. (Beb)