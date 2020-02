Business news: Russia-Kirghizistan, Mosca resta partner chiave per commercio ed investimenti

- La Federazione Russa rimane un partner commerciale ed economico chiave per il Kirghizistan in termini sia di fatturato che di investimenti. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, durante un incontro con la controparte kirghisa Sooronbai Jeenbekov. "La Russia rimane un partner commerciale ed economico chiave per il Kirghizistan sia in termini di fatturato che di investimenti", ha osservato il presidente russo. I capi di Stato discuteranno dello situazione e delle prospettive di ulteriore sviluppo della cooperazione russo-kirghisa in campo politico, commerciale, economico, culturale e umanitario. Putin e Jeenbekov parteciperanno inoltre alla cerimonia di apertura degli anni trasversali di Russia e Kirghizistan. (Rum)