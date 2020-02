Brasile: aziende tecnologiche risentono mancanza di componenti dalla Cina (4)

- Il rischio di interruzione della produzione nelle fabbriche di prodotti elettronici brasiliane, dipendenti fortemente dalle importazioni di componenti asiatici, aumenta poiché le spedizioni di prodotti non vengono confermate. L'anno scorso, l'80 per cento dei componenti utilizzati dall'industria elettronica proveniva dall'Asia. La Cina rappresentava il 42 per cento del volume di importazione di prodotti e gli altri paesi della regione il 38 per cento, afferma Abinee. "La vulnerabilità è eccezionale", afferma Barbato. L'epidemia ha generato un impatto sulle catene di produzione che stanno iniziando a ridurre le proiezioni della propria produzione. Secondo un rapporto pubblicato da Trendforce, società cinese di analisi della catena di approvvigionamento, la produzione di smartphone nel primo trimestre 2020 potrebbe scendere del 12 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Se la previsione sarà confermata, questa sarebbe la peggiore produzione per il primo trimestre in 5 anni. Altri tipi di dispositivi, come monitor, TV e notebook, dovrebbero ridurre milioni di unità in produzione, secondo la società. "L'epidemia ha avuto un impatto significativamente elevato sul settore degli smartphone, perché questa catena di approvvigionamento utilizza ancora molto lavoro manuale", ha affermato Trendfore nel rapporto. (Brb)