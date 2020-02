Coronavirus: Wall Street chiude in rosso, la peggior settimana dalla crisi del 2008

- Il panico per una possibile rallentamento dell’economia causato dal coronavirus ha rafforzato la sua presa sui mercati globali, facendo chiudere a Wall Street la peggior settimana dalla crisi finanziaria del 2008. Il Dow Jones ha perso l’1,4 per cento. L’S&P500 invece ha chiuso in ribasso dello 0,8 per cento e il Nasdaq ha terminato la seduta piatto: sulla settimana i tre indici hanno perso il 10 per cento. Il petrolio ha chiuso in ribasso del 4 per cento. In tutto questo, sale l’indice della paura, il VIX, che ha toccato i massimi livelli dalla recessione del 2008, segnalando agli investitori che ci si attende un periodo di forte volatilità. Il crollo della borsa ha spinto la Federal Reserve (Fed), la banca centrale Usa, a fare un passo insolito, pubblicando una nota per tranquillizzare i risparmiatori. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha annunciato che la banca centrale potrebbe essere disposta a tagliare i tassi di interesse, se necessario.(Nys)