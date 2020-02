Usa: Casa Bianca verso nomina di Braithwaite come prossimo segretario della Marina

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intende nominare l'ambasciatore Usa in Norvegia, Kenneth Braithwaite, come 77mo segretario della Marina. Lo ha annunciato oggi, 28 febbraio, la Casa Bianca. Braithwaite, originario della Pennsylvania, è l'ambasciatore in Norvegia dal 2017. "Oggi, il presidente Donald Trump ha annunciato l'intenzione di nominare le seguenti persone a posizioni chiave nella sua amministrazione (...) Kenneth J. Braithwaite della Pennsylvania come segretario della Marina", si legge in un comunicato. Se confermato dal Senato, Braithwaite occuperà il posto lasciato vacante da Richard Spencer, che si è dimesso dopo essersi scontrato con Trump per il perdono del presidente al navy seal Edward Gallagher, accusato di aver commesso crimini di guerra durante uno spiegamento del 2017 in Afghanistan.(Nys)