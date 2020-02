Coronavirus: in decreto deroga limite 200 giorni per validità anno scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti che frequentano scuole chiuse a causa dell'emergenza Covid-19 non perderanno l'anno scolastico, anche se le chiusure dovessero protrarsi. Secondo quanto si apprende nel decreto sul Coronavirus, all'esame del Consiglio dei ministri, è stata inserita una norma del ministero dell'Istruzione che deroga al limite dei 200 giorni minimi per la validità dell'anno scolastico. Nel decreto dovrebbe entrare anche una norma che istituisce un fondo rotativo per mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà e che individua e sanziona come pratiche sleali le richieste di ulteriore certificazione sul Covid 19 per i prodotti agroalimentari esportati. Tra le misure c'è anchem una norma del ministero della Famiglia che estende il regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer). Quindi la lotta allo spreco alimentare si estende anche allo spreco di altri beni.(Rin)