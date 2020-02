Business news: Serbia, stipendio medio netto a dicembre pari a 508 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stipendio medio netto in Serbia era a dicembre pari a 59.772 dinari (circa 508 euro): lo rende noto l'Istituto di statistica del paese, precisando che la cifra rappresenta, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, un aumento nominale del 14,1 per cento e reale del 12 per cento. Lo stipendio medio lordo in Serbia era, sempre a dicembre, pari a 82.257 dinari (700 euro), con un aumento nominale del 14 per cento e un aumento reale dell'11,9 per cento rispetto a dicembre 2018. Lo stipendio medio netto in Serbia era lo scorso novembre pari a 56.331 dinari (circa 480 euro), con un aumento nominale dell'11,4 per cento e reale del 9,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. Lo stipendio medio lordo ammontava, sempre a novembre, a 77.879 dinari (circa 663 euro). La cifra rappresenta un aumento nominale dell'11,3 per cento e reale del 9,7 per cento rispetto a novembre del 2018. Secondo quanto dichiarato alla fine del 2019 dalla premier serba, Ana Brnabic, il paese vedrà nei prossimi anni una crescita dello stipendio medio percepito dai suoi cittadini, fino ad arrivare nel 2025 alla cifra di 900 euro. Brnabic ha precisato che la cifra è prevista dal piano economico quinquennale "Serbia 2025" messo a punto dalle autorità nazionali. (Seb)