Cina-Italia: ambasciata cinese, basiti per offese e calunnie espresse da un politico italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le offese e le calunnie sul popolo cinese espresse da un politico italiano hanno lasciato l'ambasciata cinese in Italia "basita". Lo si apprende da una nota rilasciata dal portavoce dell'ambasciata cinese in Italia, Yang Han, in merito alle posizioni espresse da un politico italiano sulla Cina che, molto verosimilmente, sembra riferirsi alla frase di Luca Zaia, governatore del Veneto sui cinesi che mangiano "i topi vivi o altre robe del genere". "In un momento cruciale come questo, in cui Cina e Italia si trovano fianco a fianco ad affrontare l'epidemia, un politico italiano non ha risparmiato calunnie sul popolo cinese. Si tratta di offese gratuite che ci lasciano basiti. Ci consola il fatto che moltissimi amici italiani non sono d'accordo con tali affermazioni e, anzi, le criticano fermamente", si legge nella nota. "Siamo convinti che le parole di un singolo politico non rappresentino assolutamente il sentire comune del popolo italiano, un popolo civile e nostro amico. Il nuovo coronavirus è un nemico comune, che richiede una risposta comune. In un momento così difficile, è necessario mettere da parte superbia e pregiudizi, e rafforzare la comprensione e la cooperazione al fine di tutelare la sicurezza e la salute comune dell'umanità intera", conclude il portavoce. (Res)