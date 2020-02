Brasile: aziende tecnologiche risentono mancanza di componenti dalla Cina (2)

- "La situazione è molto grave, non abbiamo modo di cercare forniture in un altro paese", afferma Barbato. Secondo Abinee, la scorsa settimana il 57 per cento delle aziende ha già avuto problemi, il 4 per cento ha operato con blocchi parziali della produzione e il 15 per cento ha pianificato blocchi parziali della produzione per le prossime settimane. Lo stabilimento Flextronics di Jaguariúna (San Paolo) ha imposti ferie collettive a circa 1.100 lavoratori nel settore della telefonia cellulare tra il 9 e il 28 marzo. La società aveva già lasciato altri 2.100 dipendenti a casa per 12 giorni. Flextronics produce telefoni cellulari con marchio Motorola e dà lavoro a circa 3.200 persone. Anche la filiale brasiliana della coreana Lg, ha annunciato ferie collettive. (segue) (Brb)