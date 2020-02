Brasile: aziende tecnologiche risentono mancanza di componenti dalla Cina (3)

- La società ha depositato presso il sindacato dei lavoratori metallurgici di Taubaté (San Paolo) un avviso di ferie collettive per il periodo dal 2 al 12 marzo per 330 dipendenti della linea di telefonia cellulare, dove lavorano 450 impiegati, informa il sindacato. In una nota Lg afferma che "a causa dello scoppio del coronavirus che colpisce il mondo e ha causato la carenza nelle forniture di parti in produzione, considera un potenziale rischio di interruzione totale della produzione a marzo nella sua fabbrica di telefoni cellulari di Taubaté". La concorrente Samsung ha dichiarato in una nota che lo stabilimento di Campinas (San Paolo) "funziona normalmente". Tuttavia, la produzione è stata sospesa il 12, 13 e 14 febbraio perchè "Mancavano pezzi bloccati in Cina, che sono poi stati ricevuti con ritardo", si legge in una nota. (segue) (Brb)