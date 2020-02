Coronavirus: D'Amato, caso positivo a Fiumicino era stato nel bergamasco

- In merito al caso positivo al coronavirus registrato a Fiumicino, l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una nota, spiega: "E' stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 che si trova ora in isolamento presso l'Istituto Spallanzani. Riferisce di aver viaggiato e soggiornato in zone del bergamasco. Immediatamente è stata avviata l'indagine epidemiologica per la verifica dei contatti stretti che sono stati posti in sorveglianza sanitaria. I test sono stati inviati all'Istituto superiore di sanità (Iss) per la convalida. E' stato prontamente avvisato - conclude l'assessore - anche il sindaco del comune interessato ed il Prefetto di Roma".(Com)