Guinea-Conakry: presidente Condé, elezioni legislative e referendum costituzionale rinviati di due settimane

- Il presidente della Guinea, Alpha Condé, ha annunciato il rinvio di due settimane delle elezioni legislative e del referendum costituzionale previsti per domenica prossima, 1 marzo. Parlando questa sera in un discorso trasmesso dall'emittente televisiva nazionale, Condé ha dichiarato che il rinvio "non è una capitolazione", ma risponde a un'esigenza di responsabilità. "Non è né una capitolazione, né un ritiro", ha affermato il capo dello Stato, garantendo che "il popolo della Guinea esprimerà liberamente la propria scelta attraverso il referendum e sceglierà liberamente i propri deputati". Solo i partiti già in corsa, ha poi aggiunto, potranno partecipare alle elezioni legislative. Condé non ha comunicato la nuova data in cui si svolgerà lo scrutinio. Il doppio scrutinio, voluto in modalità congiunta da Condé e la cui data era stata già più volte rinviata, è stato al centro delle preoccupazioni del Fronte guineano per la difesa della Costituzione (Fndc), l'ombrello che racchiude le forze di opposizione e della società civile, che vede nel progetto di riforma costituzionale un tentativo del capo dello Stato di ripresentarsi alle elezioni presidenziali di ottobre per un terzo mandato, non contemplato dalla Carta attuale. (Res)