Usa: Trump nominerà deputato John Ratcliffe come direttore dell'intelligence nazionale

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che intende nominare il deputato John Ratcliffe, repubblicano del Texas, nuovo direttore dell'intelligence nazionale. "Sono lieto di annunciare la nomina di Ratcliffe a direttore dell'intelligence nazionale", ha scritto Trump sul suo profilo Twitter. "John è un uomo eccezionale di grande talento!", ha aggiunto. Ratcliffe è stato scelto da Trump dopo che Dan Coates si è dimesso dalla carica nel luglio 2019. Trump aveva nominato l'ambasciatore Usa in Germania Richard Grenell come direttore ad interim dell'intelligence nazionale all'inizio di questo mese. L'inquilino della Casa Bianca aveva tempo fino all'11 marzo per scegliere un nuovo candidato per ricoprire l'incarico in modo permanente. (Nys)