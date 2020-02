Coronavirus: Gallera, 34 per cento casi lombardi da Lodi, poi Cremona, Bergamo e Pavia (2)

- (Segue) Sono 182 le persone positive al Coronavirus in provincia di Lodi, 123 a Cremona, 103 nel Bergamasco e 49 in provincia di Pavia. Nel Milanese i casi accertati sono 29, pari al 5 per cento del totale regionale, 13 a Brescia (2 per cento), 6 a Monza Brianza e 3 nelle province di Sondrio e Varese. A questi si aggiungono un 20,4 per cento di casi in fase di verifica. L’assessore Gallera in conferenza stampa ha anche sottolineato come il 10 per cento delle 531 persone positive al Covid-19 in Lombardia sia personale sanitario. (Rem)