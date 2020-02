Coronavirus: positivi due dipendenti di Intesa Sanpaolo di Sesto San Giovanni (MI) e Lodi

- Intesa Sanpaolo è stata informata che due dipendenti con sede di lavoro a Sesto San Giovanni (MI) e Lodi sono risultati positivi al test del Coronavirus (Covid - 19). La Banca fa sapere in una nota di aver posto immediatamente in essere, appena appresa la notizia, tutte le procedure necessarie a tutelare la salute del personale (e di tutti i clienti e fornitori) e a evitare la diffusione del virus, sulla base delle ordinanze delle autorità di sanità pubblica nazionali e territoriali. Una delle persone dipendenti di Intesa Sanpaolo opera presso la filiale di via Volturno a Lodi, chiusa fino a nuova comunicazione in quanto soggetta ad attività di sanificazione. La seconda persona non opera a contatto con il pubblico. Entrambi sono seguiti dalle autorità sanitarie che ne hanno disposto l’allontanamento dal lavoro. I colleghi in stretto contatto con i due casi positivi sono stati precauzionalmente invitati a osservare il previsto periodo di isolamento domiciliare. Nelle attività di tutela - fa sapere la nota - Intesa Sanpaolo è assistita da personalità qualificate in materia di medicina del lavoro appartenenti a primarie istituzioni sanitarie nazionali. I responsabili della Banca dei Territori e tutta Intesa Sanpaolo sono vicini ai colleghi nel manifestare incoraggiamento, nel rispetto della tutela della loro privacy. (segue) (com)