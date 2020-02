Usa: Powell (Fed), coronavirus “pone rischi in evoluzione per l’attività economica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ha dichiarato che la Banca centrale statunitense sta monitorando la diffusione del coronavirus per i rischi che potrebbe rappresentare per l’economia Usa e ha promesso di agire se necessario. “I fondamenti dell’economia statunitense rimangono forti - ha dichiarato Powell -. Tuttavia, il coronavirus presenta rischi in evoluzione per l’attività economica”, ha detto nel corso del sell-off in corso nei mercati azionari globali. “La Federal Reserve sta monitorando attentamente gli sviluppi e le loro implicazioni per le prospettive economiche. Utilizzeremo i nostri strumenti e agiremo in modo adeguato per sostenere l’economia”, ha aggiunto. I mercati hanno chiesto a gran voce alla Fed di intervenire con dei tagli ai tassi nella prossima riunione di marzo, e la Fed potrebbe decidere di assecondare i mercati anche se la dichiarazione di Powell non ha offerto garanzie. (Nys)