Coronavirus: Gualtieri, prime misure di sostegno, il Paese può andare avanti con unità e fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha invitato all'ottimismo in merito all'emergenza coronavirus. "Il Paese può andare avanti - ha detto l'esponente dell'esecutivo in una breve conferenza stampa a palazzo Chigi - e deve affrontare con serietà, unità, determinazione, fiducia" l'emergenza. Per Gualtieri, "l'economia può ripartire ed essere sostenuta". Gualtieri ha poi spiegato che nel decreto legge sul coronavirus Covid-19 all'esame del Consiglio dei ministri c'è "la sospensione fino al trenta aprile, limitata agli 11 Comuni della zona rossa, di tasse ed adempimenti fiscali". L'esponente dell'esecutivo ha parlato, in una breve conferenza stampa a palazzo Chigi, prima dell'inizio del Cdm con all'ordine del giorno il provvedimento con le misure di carattere economico per fronteggiare l'emergenza. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, ha parlato di un primo segnale concreto, di una prima risposta di sostegno da parte del governo, in merito al decreto legge all'esame della riunione dell'esecutivo di questa sera, per fronteggiare il coronavirus Covid-19. (segue) (Rin)