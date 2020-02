Coronavirus: Gualtieri, prime misure di sostegno, il Paese può andare avanti con unità e fiducia (2)

- Al provvedimento di questa sera "ne seguirà un altro - ha aggiunto il titolare del Mef - con ulteriori misure la prossima settimana. Con il decreto di oggi - ha confermato Gualtieri - contempliamo la sospensione delle bollette e dei tributi negli 11 Comuni della zona rossa, il potenziamento della cassa integrazione ed il sostegno al reddito dei lavoratori. Diamo un primo sostegno al settore del turismo in tutto il Paese attraverso la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, agevoliamo l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Stanziamo risorse per il sostegno all'export. Comunque", ha concluso Gualtieri, "questo è un primo pacchetto, realizzato in tempi record". Il ministro dell'Economia e delle Finanze ha anche risposto alle dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, affermando che "la sospensione integrale, per tutti in tutta Italia, dei pagamenti fiscali non è un'idea saggia né utile. Noi ci concentriamo sulle cose serie, che hanno un impatto proporzionato agli effetti economici del virus". (Rin)