Difesa: Brasile, Bolsonaro estende l'azione delle forze armate in Ceará (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del 20 febbraio i giudici della Corte suprema brasiliana (Stf) Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, avevano criticato la scelta degli agenti della polizia militare dello Stato di Ceará di avviare lo sciopero a oltranza. Moraes, ex segretario della Pubblica sicurezza dello stato di San Paolo ed ex ministro della Giustizia al governo del presidente Michel Temer, ha definito la rivolta "illegale" e "inaccettabile", ricordando che la Costituzione proibisce lo sciopero delle forze di sicurezza e auspicando "punizioni esemplari" per i poliziotti che si sono uniti al movimento. Per Lewandowski lo sciopero rappresenta "un pericolo per le istituzioni". "Come giudice della Corte suprema, penso che uno sciopero della polizia militare o di qualsiasi organizzazione armata sia estremamente preoccupante. È costituzionalmente vietato alle corporazioni armate di operare rivolte", ha dichiarato. (segue) (Brb)