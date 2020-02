Albania: rinnovato direttivo dell'associazione imprenditori stranieri, eletto anche nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione degli imprenditori stranieri in Albania (Fiaa) ha annunciato oggi di aver rinnovato il proprio direttivo e di aver eletto anche il suo nuovo presidente. A succedere il Ceo dell'Intesa Sanpaolo Albania, Silvio Pedrazzi, alla guida della Fiaa, è stato eletto Constantin von Alvensleben, attuale Ceo di Tirana international airport (Tia), la società che gestisce l'aeroporto "Madre Teresa" di Tirana, l'unico scalo internazionale dell'Albania. Nel suo discorso, il nuovo presidente ha ringraziato i membri della Fiaa per la fiducia dimostrata nei suoi confronti. Con 20 anni di presenza in Albania, l'associazione ha consolidato una cooperazione sostenibile con le autorità locali e internazionali nel paese, posizionandosi come parte delle varie strutture di consulenza, concentrandosi sul clima aziendale nel paese e sull'attrazione di nuovi investimenti. La Fiaa ha 80 aziende associate, tra cui grandi società internazionali come Shell, Statkraft, le principali banche internazionali e società con esperienza tra l'altro in telecomunicazioni, infrastrutture, energia, e nel settore immobiliare.(Alt)