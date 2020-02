Siria: Ehm (M5s), contro nuova escalation è urgente l'intervento della diplomazia europea

- Contro una nuova escalation in Siria è necessario "un repentino intervento della diplomazia internazionale" ed europea. Lo scrive in una nota Yana Chiara Ehm, deputata del Movimento 5 Stelle in commissione Esteri, a proposito dei recenti fatti che stanno avvenendo al confine tra Turchia e Siria. "Sono molto preoccupata per l’escalation di violenza che sta investendo l’area siriana di Idlib dove un nuovo attacco di Damasco avrebbe ucciso più di trenta soldati turchi. Gli scontri, tra l’altro, stanno provocando la fuga di migliaia di profughi che saturano i campi da cui già più volte sono partite ondate migratorie fortissime verso l’Europa. Per questo penso sia necessario un repentino intervento della diplomazia internazionale, prima che la polveriera esploda”, scrive la deputata. “Mentre il presidente turco Erdoğan invoca l’intervento della Nato e il presidente siriano Assad non accenna a diminuire gli attacchi, la Turchia ha già annunciato di non controllare più i propri confini. L’Europa - aggiunge - deve condannare le violenze e prendere atto di ciò che accade perché la crisi sta assumendo dimensioni incontenibili. Quasi un milione i civili sfollati nel nord ovest siriano e ben 3 milioni all’interno dei confini turchi, che premono sulla Grecia, sono numeri allarmanti che richiedono da subito di alzare il livello di attenzione sulla Siria”, conclude la Ehm.(Com)