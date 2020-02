Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, sabato 29 febbraio, Torino e in Piemonte:REGIONEOre 10.30, Pollenzo di Bra (CN), Università di Scienze gastronomiche, il presidente della Regione partecipa alla Festa dell’Accoglienza per i delegati di Terra MadreOre 10.30, Val della Torre (TO), via Givoletto 15, INEPCO Spa, l'assessore alle Attività produttive partecipa all'assegnazione della borsa di studio aziendale 2019Ore 14.30, Torino, Lingotto, Eataly, Sala dei Duecento, via Nizza 230, l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture partecipa alla Festa AtleticaOre 16, Acqui Terme (AL), Strada Monterosso 42, l’assessore all’Agricoltura partecipa all’incontro “Tartufo bianco di qualità del Monferrato: una proposta per il Territorio”Ore 20, Torino, corso Vittorio Emanuele II 104, NH Torino Centro, l'assessore alle Attività produttive partecipa all’iniziativa organizzata da Round Table 5-Italia sugli “anni di piombo”. (Rpi)