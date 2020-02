Coronavirus: ecco i provvedimenti del decreto legge all'esame del Cdm di questa sera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono diverse le misure contenute nella bozza del decreto legge sull’emergenza coronavirus all’esame del Consiglio dei ministri di questa sera, di cui “Agenzia Nova” è entrata in possesso. Vengono, prima di tutto, sospesi i termini di versamento delle cartelle esattoriali. “Con riferimento alle entrate non tributarie e nei confronti delle persone fisiche - si legge nel testo - che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa o legale nel territorio dei comuni della zona rossa sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, per le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e per gli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi”. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè entro il 31 maggio 2020. (segue) (Rin)