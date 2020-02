Coronavirus: ecco i provvedimenti del decreto legge all'esame del Cdm di questa sera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento segnala, poi, che “l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell’energia elettrica dell’acqua del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio”. Viene, inoltre, contemplata “la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 in favore dei datori di lavoro operanti nei territori dei comuni interessati. Per detti adempimenti e versamenti, da effettuare a far data dal 1° maggio 2020, è esclusa l’applicazione di sanzioni e interessi, mentre è possibile il ricorso alla rateizzazione delle somme dovute fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Tale differimento, collocandosi entro il 2020, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. (segue) (Rin)