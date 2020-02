Coronavirus: ecco i provvedimenti del decreto legge all'esame del Cdm di questa sera (3)

- La bozza del decreto legge introduce “procedure semplificate per presentare istanza di Cassa integrazione guadagni ordinaria o assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa presso unità produttive site nei comuni individuati, ovverosia senza necessità, per i datori di lavoro, di procedere alla consultazione sindacale”. Si prevede la cassa integrazione in deroga pure per i lavoratori del settore agricolo. Viene riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi - ed in ogni modo parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività lavorativa - a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti. Viene rifinanziato per 50 milioni di euro, nel 2020, il Fondo centrale di garanzia per le Piccole e medie imprese in modo da far fronte ai maggiori oneri per le garanzie, gratuite, a favore delle Pmi coinvolte nell’emergenza. Potranno accedervi gratuitamente anche le piccole e medie imprese che non hanno sede nella cosiddetta zona rossa, ma in zone limitrofe o appartenenti "ad una filiera particolarmente colpita". (segue) (Rin)