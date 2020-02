Coronavirus: Pelonzi (Pd), Raggi inserisca in piano anti crisi anche cinema e teatri

- Dopo la notizia dell'intenzione del sindaco di Roma Virginia Raggi di cancellare temporaneamente il pagamento di alcuni balzelli per commercianti e ristoratori in difficoltà a causa delle disdette per la paura del coronavirus, dal centrosinistra arriva la richiesta di aiutare anche cinema e teatri. "È indispensabile - spiega il capogruppo del Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi - andare incontro alle difficoltà che le attività produttive e culturali di Roma stanno passando a causa dell'emergenza coronavirus. Bene fa la giunta a mettere in campo un piano che prevede l'eliminazione temporanea di alcune tariffe comunali. È importante però che in questo piano siano inserite anche le attività legate allo spettacolo ed alla cultura, come cinema e teatri. Una delle principali vocazioni di Roma è proprio quella legata al settore dell'intrattenimento e della cultura, settore che ha subito negli ultimi giorni decrementi pari anche al 4 per cento". (Rer)