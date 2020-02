Coronavirus: Crippa (M5s), bene Mattarella, allarmismo ingiustificato ha creato danni

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, plaude alle parole odierne del presidente della Repubblica sulla vicenda coronavirus Covid-19. "Bene ha fatto oggi il capo dello Stato, Sergio Mattarella, a richiamare tutti al senso di responsabilità e a dire che, la conoscenza, è un ottimo antidoto alle paure irrazionali. Il nostro Paese - continua il parlamentare in una nota - si è lasciato andare, negli ultimi giorni, ad un allarmismo ingiustificato che, purtroppo, ha portato ingenti danni al turismo e al nostro tessuto economico. Non tutti hanno ascoltato scienziati, tecnici e operatori sanitari. L'Italia ha saputo rispondere bene alla crisi coronavirus e il nostro sistema sanitario si è confermato un'eccellenza a livello internazionale. Governo, Protezione civile e autorità locali hanno lavorato e stanno lavorando al massimo per circoscrivere l'infezione per far tornare alla normalità le comunità interessate". Crippa, poi, aggiunge: "Va portata avanti una corretta informazione affinché i turisti siano rassicurati e continuino a venire nel Belpaese. Detto questo, sono anche allo studio dell'esecutivo e verranno presto portati all'attenzione del Consiglio dei ministri, importanti decreti a sostegno del turismo e dell'economia, per aiutare tutti coloro, fra imprese, artigiani, operatori turistici e cittadini, che hanno avuto notevoli problemi economici da questa situazione. Il sistema paese è forte - conclude il deputato del M5s -, siamo certi che supereremo tutti insieme questo momento e non possiamo non apprezzare il richiamo odierno all'unità del presidente della Repubblica". (Com)