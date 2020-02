Roma: Cgil Roma e Lazio, solidarietà e sostegno al circolo Arci Sparwasser

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte tra domenica e lunedì, ignoti si sono introdotti nel circolo Arci Sparwasser al Pigneto portando via la strumentazione tecnica e musicale necessaria allo svolgimento delle attività culturali, sociali e ricreative arrecando così un grave danno economico. La Cgil Roma e Lazio, in una nota, esprime "solidarietà e vicinanza a uno spazio che da tempo lavora nel quadrante est della Capitale, un quadrante ricco di difficoltà e marginalità sociali". "Attaccare un'esperienza sociale come questa, che svolge un lavoro prezioso per il territorio, - continua la nota - è un grave danno alla comunità. Sosteniamo e invitiamo a sostenere la campagna di raccolta fondi necessaria al circolo Arci Sparwasser per ripartire al più presto".(Com)