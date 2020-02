Bolivia: "Washington Post", nessun indizio di frode in presidenziali bocciate da Osa

- Il quotidiano statunitense "The Washington Post" ha pubblicato un articolo che avanza dubbi sul rapporto con cui l'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha censurato come fraudolente le elezioni presidenziali boiviane del 20 ottobre 2019. Il raporto ha alimentato la protesta che sarebbe sfociata nelle dimissioni - e nella successiva fuga all'estero - dell'ex presidente Evo Morales. La testata ha rilanciato un lavoro di due ricercatori Usa - John Curiel e Jack R. Williams - secondo cui non si sarebbe riscontrata "nessuna prova di nessuna anomalia" spingendosi a sostenere che "non ci sono state irregolarità significative", nel processo elettorale. (segue) (Was)