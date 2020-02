Bolivia: "Washington Post", nessun indizio di frode in presidenziali bocciate da Osa (4)

- Dopo il primo conteggio, il vantaggio di Morales era al 7,87 per cento dei voti. Le proteste nel paese si erano intensificate dopo che il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha detto che Morales aveva ottenuto il 46,85 per cento dei voti, contro il 36,74 per cento raccolto da Mesa. Il margine leggermente superiore ai dieci punti percentuali di differenza, certificato al 95,3 per cento dei voti scrutinati, avrebbe dovuto rendere inutile il ballottaggio in calendario a dicembre. Per vincere al primo turno occorre infatti superare il 50 per cento dei consensi o ottenere il 40 per cento e più di dieci punti di scarto sul rivale. Conosciuto il rapporto preliminare dei tecnici dell'Osa, che denunciava "vizi" nelle procedure di voto e di scrutinio delle elezioni presidenziali, Morales annunciava il rinnovo delle autorità elettorali (Tribunale supremo elettorale, Tse) e annunciava un ritorno del paese alle urne. (Was)