Coronavirus: Gualtieri, con decreto diamo primo segnale concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha parlato di un primo segnale concreto, di una prima risposta di sostegno da parte del governo, in merito al decreto legge all'esame della riunione dell'esecutivo di questa sera, per fronteggiare il coronavirus Covid-19. A questo provvedimento "ne seguirà un altro - ha aggiunto il titolare del Mef in una breve conferenza stampa a palazzo Chigi -, con ulteriori misure la prossima settimana. Con il decreto di oggi - ha confermato Gualtieri - contempliamo la sospensione delle bollette e dei tributi negli 11 Comuni della zona rossa, il potenziamento della cassa integrazione ed il sostegno al reddito dei lavoratori. Diamo un primo sostegno al settore del turismo in tutto il Paese attraverso la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, agevoliamo l'accesso al Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese. Stanziamo risorse per il sostegno all'export. Comunque", ha concluso Gualtieri, "questo è un primo pacchetto, realizzato in tempi record". (Rin)