Argentina: multinazionale francese sospende investimento da 600 milioni di dollari su litio

- La multinazionale francese Eramet ha sospeso un investimento da 600 milioni di dollari sul litio in Argentina. A dare l'annuncio a Parigi, è stato l'amministratore delegato della compagnia, Christel Bories, segnala oggi il quotidiano "La Nacion". "Il contesto in Argentina ed il clima economico nel mondo in generale non ci consentono in questo momento di affrontare serenamente questo progetto", ha affermato Bories. Secondo quanto affermato da fonti dell'azienda francese alla testata argentina, il presidente argentino Alberto Fernandez era stato informato della decisione dallo stesso Ceo de Eramet nel corso di una riunione tenuta a Parigi. "Boris ha spiegato al presidente Fernandez che non siamo riusciti ad ottenere il finanziamento necessario (...) abbiamo iniziato ad informare le autorità su questa situazione fin da dicembre del 2019", ha dichiarato la fonte. (segue) (Abu)