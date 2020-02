Argentina: multinazionale francese sospende investimento da 600 milioni di dollari su litio (2)

- Tra le condizioni sfavorevoli indicate dall'azienda francese al presidente argentino, ci sarebbe anche il sistema di controllo sui cambi della divisa, introdotto dal governo lo scorso dicembre, che obbliga le imprese straniere a mantenere i profitti nel paese per un determinato periodo e che punta a impedire il trasferimento all'estero della valuta generata nel paese. Il presidente argentino, riferisce "La Nacion", si sarebbe impegnato in Francia a considerare la possibilità di una flessibilizzazione del meccanismo di controllo cambiario, una delle principali richieste presentate a Fernandez nel corso delle diverse tappe del recente tour europeo che lo ha visto oltre che in Francia, anche in Italia, Spagna e Germania. (Abu)