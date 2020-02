Roma Tiburtina: Raggi, nuovo assetto urbanistico con progetto moderno e green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piazzale della stazione Tiburtina sarà riqualificato "grazie a un progetto moderno e innovativo che si inserisce nell'operazione, già avviata, per l'abbattimento della Tangenziale Est di Roma". Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Qualcuno però vorrebbe fermarlo - aggiunge - accusandoci di voler rimuovere 12 alberi che si trovano nell'area. Una preoccupazione infondata per chi conosce l'attenzione di questa amministrazione per le tematiche ambientali. E infatti, a fronte dell'abbattimento di 12 alberi, abbiamo già previsto di portarne altri 43. Stiamo parlando, per la precisione, di 27 lecci, 8 jacaranda, 6 platani e 2 paulonia, che che saranno piantati dalla ditta incaricata prima della conclusione dei lavori. Il disegno di un nuovo piazzale rientra nel progetto generale di rinnovamento di tutta l'area ferroviaria, che oggi sta diventando realtà grazie all'intervento dei nostri assessori Luca Montuori, Linda Meleo e Pietro Calabrese. L'averlo incardinato all'interno dei lavori già in corso, tra l'altro, ci consente di accorciare i tempi e di restituire ai cittadini spazi moderni, verdi e sicuri in tempi brevi. Continueremo, in tutte le occasioni di incontro previste, ad ascoltare e a recepire le istanze dei cittadini per proseguire il percorso che porterà a un nuovo piano di assetto urbanistico della stazione Tiburtina. Insieme cambieremo questa parte importante della nostra città". (Rer)