Coronavirus: Gualtieri, non saggia idea sospensione integrale cartelle in tutta Italia

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha risposto alle dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, affermando che "la sospensione integrale, per tutti in tutta Italia, dei pagamenti fiscali non è un'idea saggia né utile. Noi ci concentriamo sulle cose serie, che hanno un impatto proporzionato agli effetti economici del virus". L'esponente dell'esecutivo ha parlato, in una breve conferenza stampa a palazzo Chigi, poco prima dell'inizio del Consiglio dei ministri che ha all'ordine del giorno il decreto legge con le misure di carattere economico per fronteggiare il coronavirus Covid-19. (Rin)