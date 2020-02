Bolivia: Osa difende rapporto su presidenziali 2019 contro accuse "Washington Post"

- L'Organizzazione degli stati americani (Osa) ha risposto a un articolo pubblicato dal quotidiano statunitense "Washington Post" secondo cui non le elezioni presidenziali vinte l'ottobre scorso da Evo Morales non sarebbero state fraudolente, contrariamente a quanto stabilito da un rapporto dello stesso ente panamericano. In una nota firmata da Gonzalo Koncke, capo gabinetto del segretario generale Osa, si segala che l'articolo apparso su "Wp" "non è onesto, non è basato sui fatti, non è completo" e "soprattutto non è scientifico". La testata aveva rilanciato un lavoro di due ricercatori Usa - John Curiel e Jack R. Williams - secondo cui non si sarebbe riscontrata "nessuna prova di nessuna anomalia" spingendosi a sostenere che "non ci sono state irregolarità significative", nel processo elettorale. (segue) (Was)