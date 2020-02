Bolivia: Osa difende rapporto su presidenziali 2019 contro accuse "Washington Post" (3)

- I ricercatori ospitati dal "Washington Post" segnalano che la differenza tra i due dati non è statisticamente significativa, almeno non tale da giustificare un sospetto di frode. Eccepiscono inoltre che i dati acquisiti dopo la pausa potessero contrastare con "la tendenza" mostrata nel primo conteggio: una valutazione che avrebbe ignorato alcune variabili come il fatto che nelle ore più tarde della giornata inizia a prevalere il voto dei lavoratori, con caratteristiche che possono essere differenti da quelle del resto dell'elettorato. O il fatto che dalle dinamiche analizzate nella prima fase non fossero compresi i dati dei seggi collocati nelle zone più povere e remote del paese, dove le code sono più lunghe. Curiel e Williams sostengono infine di aver prima trasmesso le loro osservazioni all'Osa, senza aver ricevuto commenti al proposito. (segue) (Was)