Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniVARIE- Iniziativa "La città che resiste". Ne parlano: Marco Lucentini, Giuseppe Libutti, Luigi Saraceni, StefanoFassina. Coordina Alberto Fazolo. Partecipano le associazioni per il diritto alla casa.Aiasp casa dei popoli, viale Irpinia 50 (ore 10)- Cerimonia di presa in carico degli Orti Urbani del giardino di via Sabotino (giardino di via Plava) da parte delle prime associazioni che hanno aderito al progetto “Coltiviamo i rappOrti”.Giardino di via Sabotino, Municipio Roma I (ore 10)- Inaugurazione del monumento in memoria delle vittime civili di guerra.Viterbo, piazza dei Caduti (ore 11) (Rer)