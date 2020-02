Monza: litiga in strada e viene accoltellato, gravissimo 26enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 26enne è stato trasportato in pericolo di vita all’ospedale San Raffaele dopo essere stato accoltellato in strada a Monza. È successo alle 19.30 in via Antonio Gramsci. Sul posto oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti anche i carabinieri della sezione radiomobile che hanno trovato due uomini. Da primi accertamenti sembra che due abbiamo avuto un litigio scaturito per futili motivi. L’aggressore, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato accompagnato in codice verde all’ospedale San Gerardo dov’è piantonato dai militari dell’Arma. (Rem)